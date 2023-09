’Het is makkelijk schieten op de wachtgeldregeling’

De leegloop uit de politiek betekent een fors beroep op de wachtgeldregeling. Wie wachtgeld ontvangt, praat daar liever niet over, signaleert Robert Jan Blom. „Er is veel kritiek op en het is bijna een taboe, maar de vraag blijft of het recht op wachtgeld zo onterecht is.”

Publieke belangstelling op het Binnenhof op 7 juli 2023, enkele uren voor de val van het kabinet en daarmee van menig politieke carrière. Ⓒ ANP/HH