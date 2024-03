Renovatie Binnenhof wordt weer ’aanzienlijk’ duurder

Het is niet voor het eerst dat de verbouwing van het Binnenhof duurder uitvalt. Sterker nog: het project koerst inmiddels af op een verdubbeling van het oorspronkelijke kostenplaatje. Het kabinet dacht ooit de verbouwing voor zo'n 450 miljoen euro te kunnen afronden. Inmiddels staat de begroting al op bijna 850 miljoen en dat is nog exclusief het ’aanzienlijke bedrag’ dat De Jonge nu nodig heeft. Hoe hoog dat bedrag precies is, kan het ministerie nu nog niet zeggen.

Dure materialen en personeelstekort

Het extra geld is nodig omdat de kosten in de bouwsector vanwege dure materialen en personeelstekort de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Dat wreekt zich nu in de kosten die aannemers vragen om het Binnenhof te verbouwen. Eerder was er al extra geld nodig vanwege onder meer de hoge inflatie, duurzaamheidseisen en extra veiligheidsmaatregelen.

De verhuizing van premier Rutte’s ministerie van Algemene Zaken, de laatste bewoner van het Binnenhof, laat ook nog op zich wachten. Rutte (of zijn eventuele opvolger) had eigenlijk eind juli uit het Torentje moeten vertrekken. Maar omdat de tijdelijke huisvesting, in het ministerie van Economische Zaken, nog niet klaar is, laat die verhuizing nog op zich wachten.

Eerder bleek ook al dat de verbouwing van het Binnenhof veel langer op zich laat wachten dan aanvankelijk gepland. De verwachting is nu dat het gebouwencomplex pas op z’n vroegst eind 2028 pas weer toegankelijk is.