Dierenopvang bomvol na hittegolf

Conny Scheres van de egelopvang in Roosendaal ontfermt zich liefdevol over enkele binnengebrachte dieren.

Door heel het land zitten dierenopvangcentra in de problemen. Het extreem warme weer van de afgelopen tijd zorgt voor extra veel dieren in nood, en meerdere centra zitten in de financiële problemen. „We overwegen een opnamestop.”