Van Dissel: kans op ziekenhuisopname door omicron is 40 procent lager

Dat is „een belangrijke daling”, zei Van Dissel. Ook in andere landen doet zich een soortgelijke daling voor in de ziekenhuisopnames. Ook liggen mensen met de omicronvariant korter in het ziekenhuis, laten cijfers in andere landen zien. In Nederland zijn daar nog niet genoeg gegevens over, maar Van Dissel denkt dat het gemiddelde op vijf verpleegdagen komt.

De RIVM-topman benadrukte wel dat het aantal besmettingen met de omicronvariant veel hoger is dan bij de deltagolf en dat hij in de modellen uitgaat van een hogere boostergraad. In Nederland moeten volgens hem nog zeker 3 miljoen mensen zo’n extra vaccinatie krijgen. Hij benadrukt dat mensen er dus niet van moeten uitgaan dat een booster niet nodig is, omdat het ziekteverloop bij meer mensen minder ernstig is.

Van Dissel verwacht een piek in de omicrongolf in maart.

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag met het kabinet over het pakket aan versoepelingen. Premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers kondigden dinsdag op een persconferentie aan dat vrijwel alle sectoren weer tot 22.00 open kunnen, zij het onder voorwaarden. Zo moet men bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden, ook als om een coronapas wordt gevraagd, en mag niet meer dan een derde van de capaciteit worden gebruikt.

Hoewel veel sectoren blij waren met de versoepelingen, reageerde de cultuursector teleurgesteld. Omdat theaters om 22.00 uur de deuren weer moeten sluiten en maar een derde van de volledige capaciteit mogen gebruiken, zeggen theatermakers dat voorstellingen niet rendabel zijn.

Coronatoegangsbewijs

Mogelijk laait ook de discussie over het zogeheten coronatoegangsbewijs (CTB) weer op. De coronapas is een belangrijke voorwaarde voor veel van de versoepelingen die dinsdag werden aangekondigd. Kuipers zei op de persconferentie dan ook dat de toegangspas voorlopig nog nodig zal zijn, of dat nu in de vorm is van 1G, 2G of 3G.

Momenteel geldt het 3G-beleid nog voor de pas, waardoor mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld horeca of cultuur als ze zijn gevaccineerd, genezen of getest. Maar er ligt wetgeving klaar om toegang alleen nog mogelijk te maken voor gevaccineerde of genezen mensen (2G). Sommige partijen, zoals de ChristenUnie of GroenLinks, vinden dat iedereen getest moet worden (1G), ongeacht de vaccinatiestatus.

De steun voor het veelbesproken 2G-beleid lijkt inmiddels af te brokkelen, na een onderzoek door de TU Delft. De maatregel zou zeer weinig effect hebben vanwege de besmettelijkere omicronvariant. Verschillende partijen waren tegen het voorstel, omdat het ongevaccineerden teveel zou beperken. Wel is duidelijk dat het kabinet de maatregel voorlopig tot zijn beschikking wil houden, benadrukte Rutte vorige week in een coronadebat.

Parlementair verslaggever Elif Isitman was aanwezig in Den Haag, lees haar Twitterverslag hier terug.