Aanhouding voor explosie in Utrechtse portiekflat

In welke hoedanigheid de verdachte mogelijk betrokken was bij de ontploffing, kan de politie niet zeggen. „We vermoeden dat hij er wat mee te maken heeft, maar op welke manier, dat wordt nu onderzocht”, zegt een politiewoordvoerster woensdag. Evenmin is duidelijk of er nog meer verdachten in beeld zijn.

’Bewuste actie’

De politie zei kort na de explosie te vermoeden dat het om „een bewuste actie” gaat. Getuigen zagen die nacht kort na de knal rond 02.30 uur iemand wegrennen bij de flat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Voor het politieonderzoek dat leidde tot de aanhouding zijn onder andere camerabeelden bekeken en is sporenonderzoek verricht.

Bekijk ook: Woningen ontruimd na explosie flat Utrecht

Onder meer de ruiten van de portiek sneuvelden door de explosie en ook de centrale hal en enkele woningen in de flat raakten beschadigd. De geëvacueerde bewoners van tien appartementen werden tijdelijk ondergebracht in een hotel.

Bewoners naar hotel

Acht van de tien woningen zijn woensdag weer vrijgegeven, laat een gemeentewoordvoerster weten. Bij twee andere woningen, die het dichtst bij de ontploffing zaten, worden nog extra controles uitgevoerd door woningcorporatie Bo-Ex. Huurders die het nog niet zien zitten om terug te gaan, kunnen ook nog een nacht in een hotel doorbrengen, aldus de gemeente.