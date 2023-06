Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachte opgepakt in Amsterdam en uitgeleverd ’Nederlander Narada T. (34) probeerde kalasjnikov en pistool Engeland binnen te smokkelen’

Door Marcel Vink

De vuurwapens die door de 34-jarige Nederlander Narada T. zouden zijn geleverd aan Britse criminelen. Ⓒ National Crime Agency, ANP/HH

Canterbury - Een 34-jarige Nederlander zou in maart 2020 hebben geprobeerd via handlangers een kalasjnikov en een pistool Engeland binnen te smokkelen. Onze landgenoot Narada T., die in maart van dit jaar na een opsporingsbevel werd gearresteerd in Amsterdam en enkele dagen geleden werd uitgeleverd vanuit Nederland, stond deze week voor de rechter-commissaris. Hij zou de AK-47 en het handvuurwapen, van het Turkse merk Zoraki, hebben geleverd aan criminelen.