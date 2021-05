Schietpartij en achtervolging in Amsterdam-Noord: veel agenten op de been

Er zijn woensdag veel agenten op de been rond de Amsterdamse Meeuwenlaan na een melding van een schietpartij. De schoten zouden even na 14.00 uur gelost zijn. Vervolgens ontstond een achtervolging. Mogelijk zijn de verdachten in de richting van Broek op Waterland gevlucht, in de tiplijn van De Telegraaf melden lezers dat het daar onrustig is.

Een groot aantal politiewagens werd al naar het noorden van de hoofdstad opgeroepen. Ook vliegt er een politiehelikopter boven de stad en zijn hulpdiensten ter plaatse, blijkt uit beelden. Ook zijn er speciale eenheden op de been.

Het is onduidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Op sociale media melden zich meerdere gebruikers die iets van het incident hebben meegekregen.

