Schietpartij en achtervolging in Amsterdam: verdachte overleden, zes man opgepakt

De verdachten werden vanuit Amsterdam achtervolgd door tal van politiewagens. Bij Broek in Waterland renden ze het weiland in. Daarbij is geschoten, zegt de woordvoerder. Of de dode verdachte door een kogel van agenten is overleden, is nog niet duidelijk. In het dorp ten noordoosten van Amsterdam is ook een auto uitgebrand, waarschijnlijk een vluchtauto. In het buitengebied zijn grote rookwolken te zien.

De verdachten waren op de vlucht na een overval op een waardetransport op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Ook daar werd geschoten.

Een agent in Amsterdam-Noord nadat er meerdere keren geschoten zou zijn.

Een groot aantal politiewagens werd al naar het noorden van de hoofdstad opgeroepen. Er vliegen zeker drie politiehelikopters boven de stad en er zijn hulpdiensten ter plaatse. Speciale eenheden kammen de omgeving uit.

