Wildwest schietpartij en achtervolging in Amsterdam: verdachte overleden, zes man opgepakt

De verdachten werden vanuit Amsterdam achtervolgd door tal van politiewagens. Bij Broek in Waterland renden ze het weiland in. Daarbij is geschoten, zegt een politiewoordvoerder. Zeker twee verdachten zijn gewond geraakt. Of de dode verdachte door een kogel van agenten is overleden, is nog niet duidelijk.

In het dorp ten noordoosten van Amsterdam is ook een auto uitgebrand, waarschijnlijk een vluchtauto. In het buitengebied zijn grote rookwolken te zien. Ook elders duiken beelden op van uitgebrande voertuigen. Op sociale media gaan beelden rond van agenten die gewapend door het dorpje heen rennen.

De verdachten waren op de vlucht na een overval op een waardetransport op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Ook daar werd geschoten. Een raam van een omwonende zou geraakt zijn door een kogel.

Een groot aantal politiewagens werd al naar het noorden van de hoofdstad opgeroepen. Er vliegen zeker drie politiehelikopters boven de stad en er zijn hulpdiensten ter plaatse. Speciale eenheden kammen de omgeving uit. Er wordt verder gezocht. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten rondlopen.

Omstanders worden door de politie verzocht te vertrekken en omwonenden worden gevraagd binnen te blijven. Het openbaar vervoer wordt omgeleid en de N247 tussen Amsterdam en Hoorn is in beide richtingen afgesloten.

