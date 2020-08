Zo gaan andere Europese landen om met overlast van migrantenjongeren

Onrust in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Agenten drijven een groep jongeren bijeen. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - Nederland is niet het enige land met zorgen over jongeren met een migratieachtergrond, vooral die met Marokkaanse wortels. Ook de buurlanden worstelen met hun etnische minderheden. Hoe is de situatie daar?