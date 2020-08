Steeds minder op vakantie: ‘Pas op laatste moment boeken’

„Op dit moment geeft minder dan 60 procent van Nederlanders, Belgen, Duitsers en Britten aan op vakantie te gaan dit jaar. Met name Belgen zijn terughoudender geworden door de forse stijging van het aantal besmettingen daar”, zegt NBTC-directeur Jos Vranken.

Wie wel gaat boekt volgens hem vaak vlak voor vertrek om niet voor onaangename verrassingen te staan, als bijvoorbeeld reisadviezen ineens oranje worden, grenzen sluiten, vluchten worden geschrapt of er andere reisbeperkingen komen. De helft van de ondervraagden boekt de reis pas op het allerlaatste moment.

Vranken: „We merken nog steeds dat meer mensen terughoudend zijn in hun reisgedrag door alle onzekerheden. Opvallend is dat een kwart van de mensen met vakantieplannen de zomervakantie nog steeds niet heeft vastgelegd.” Ook angst om ziek te worden, in quarantaine te moeten of ergens te stranden.

Volgens de resultaten van de Vakantiemonitor heeft 44 procent van de Nederlanders met vakantieplannen de voorkeur aan een vakantie in eigen land, 6 procent meer dan bij de vorige meting. De meeste Nederlandse toeristen proberen drukke plekken te mijden. Wie naar het buitenland gaat, blijft bij voorkeur wat dichter bij huis met de eigen auto. Het aantal vliegreizen loopt weer terug.