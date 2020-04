Meer tijgers en leeuwen in New York met corona

Het is niet de eerste keer dat een van de grote katten in de Bronx Zoo het virus blijkt te hebben. Eerder deze maand testte de vier jaar oude tijger Nadia ook al positief. Zij trok eind maart de aandacht doordat ze minder eetlust had en moest kuchen. Het dier kreeg het virus vermoedelijk van een medewerker van de dierentuin.

De zeven tijgers en leeuwen zijn getest via hun uitwerpselen. De dieren lijken zich alweer normaal te gedragen, eten goed en hoesten ook minder dan voorheen. Andere katachtigen in de dierentuin vertonen geen symptomen die wijzen op een mogelijke besmetting.

Niet alleen grote katten kunnen besmet raken. De Amerikaanse autoriteiten maakten deze week ook bekend dat twee huiskatten in New York positief hadden getest op het virus. Het was voor zover bekend de eerste keer dat huisdieren in de Verenigde Staten besmet bleken te zijn.