Dode en drie gewonden na schietpartij in woning Brunssum

De drie gewonde personen zijn in verschillende ambulances naar het ziekenhuis afgevoerd.

De hulpdiensten werden rond kwart over tien gealarmeerd over het incident in een woning aan de Koolfhofstraat. Niet veel later werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet meer in actie te komen.

De ambulancedienst rukte met meerdere voertuigen uit om eerste hulp te bieden aan de slachtoffers. Over de aard van hun verwondingen en hun personalia is nog niets bekendgemaakt.

De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart in twee panden. Over de aanleiding van de schietpartij bestaat nog geen duidelijkheid. Buurtbewoners dachten in eerste instantie dat er vuurwerk in de straat werd afgestoken.