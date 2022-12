’Dodelijk slachtoffer schietpartij Brunssum is 14-jarig meisje’

Een politiewoordvoerder wil het nieuws over het slachtoffer bevestigen noch ontkennen.

De drie gewonde personen zijn in verschillende ambulances naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het meisje kwam om het leven tijdens een schietpartij in een woning aan de Koolfhofstraat. Drie mensen raakten gewond. De vermoedelijke schutter zou een van de gewonden zijn, weet de regionale omroep. Wat de aanleiding is moet uit onderzoek blijken. De forensische recherche doet sinds dinsdagavond onderzoek in en rond de woning.

Gewonden

Over de identiteiten van de gewonde slachtoffers is nog niets bekend, meldt De Limburger. Een woordvoerder van de politie: „We zijn bezig de familie te informeren. Tot die tijd kunnen we helemaal niets zeggen. Ook niet of kinderen betrokken waren.”

De hulpdiensten werden rond kwart over tien gealarmeerd over het incident in een woning aan de Koolfhofstraat. Niet veel later werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet meer in actie te komen.