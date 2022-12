Twee doden na schietpartij in woning Brunssum: 14-jarig meisje en 39-jarige man

Het meisje overleed ter plaatse. De 39-jarige man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De schietpartij vond plaats in een woning aan de Koolfhofstraat. Ook twee anderen raakten gewond. Agenten gingen ter plaatse na een melding over geloste schoten en troffen daar de vier slachtoffers aan.

De vermoedelijke schutter zou een van de gewonden zijn, weet de Limburger. Wat de aanleiding voor het drama is, moet uit verder onderzoek blijken. De forensische recherche doet sinds dinsdagavond onderzoek in en rond de woning. Ook woensdag was de woning nog afgezet. Ook een buurtonderzoek wordt uitgevoerd, aldus de politie. „De relatie tussen de slachtoffers is een van de onderdelen van dit onderzoek. Daar kunnen we op dit moment nog niet op ingaan. Ook over de aard van hun verwondingen en hun identiteit kunnen we op dit moment geen verdere informatie geven.”

De hulpdiensten werden rond kwart over tien gealarmeerd over het incident in een woning aan de Koolfhofstraat. Niet veel later werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde niet meer in actie te komen.

Geschokt

Leerlingen van het Emmacollege hebben geschokt gereageerd op de dood van hun schoolgenoot Gianna. Ze woonde met onder andere haar moeder en andere gezinsleden aan de Koolhofstraat, schrijft De Limburger.

Rector Van Baest sprak rond 11.15 uur de klasgenoten van het slachtoffer en informeerde hen over de tragische gebeurtenis. Volgens Van Baest reageerden de leerlingen ‘geschokt en heel rustig’. „Het is nu van het grootste belang dat we nazorg organiseren. Daar zijn we nu druk mee bezig’’, aldus de rector tegen De Limburger.

Het Emmacollege aan de Weggebekker in Heerlen is in rouw. De kerstviering die woensdagochtend op de school zou plaatsvinden is geannuleerd. Leerlingen hebben de keus gekregen om huiswaarts te keren. Enkele leerlingen hebben daar gebruik van gemaakt. Gianna was derdejaars leerlinge in een zorg klas van de vmbo-school.

De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken