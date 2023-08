Buurtbarbecue die fataal afliep, veranderde inwoners Zuidzijde: ’De onbezorgde tijd is weg’

Een jaar na het vrachtwagendrama in Zuidzijde is de impact nog altijd groot. Het dorp is onmiskenbaar veranderd. Bewoners en aanwezigen bij de fatale barbecue worstelen met hun emoties. „De pijn gaat voor een heleboel mensen nooit meer weg.”

Bloemen op een tijdelijke gedenkplek voor de slachtoffers van het ongeluk. Ⓒ ANP/HH