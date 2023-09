Hongkong en andere miljoenensteden zetten zich schrap voor tyfoon

HONGKONG - Kuststeden in het zuiden van China zetten zich vrijdag en zaterdag schrap voor de komst van tyfoon Saola. In Hongkong zijn vrijdag onder meer winkels en de beurs gesloten. Hetzelfde geldt in de middag voor buurstad Shenzhen, waar eveneens miljoenen mensen wonen.

Toeristen in Hong Kong staan voor een dichtgeplakte ingang, uren voordat tyfoon Saola aan land komt. Ⓒ ANP / AFP