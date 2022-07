Boerenblokkade ijsfabriek in Gorredijk opgeheven

Eerder zeiden de demonstranten dat ze niet weg zouden gaan voor ze met De Jong hadden gesproken. Het Tweede Kamerlid zei altijd in gesprek te willen gaan, maar niet op deze manier. Ze zeiden zeker tot zondagavond te willen blijven, vertelde de vader van De Jong en bestuurder van de ijsfabriek Eeuwe de Jong zondag.

Romke de Jong is eigenaar van het ijsbedrijf, vader De Jong bestuurt het sinds zijn zoon in de Tweede Kamer zit. Door de blokkade kon er geen ijs worden vervoerd.

De politie greep de hele dag niet in en liet de tractors de fabriek blokkeren. Het was volgens de politie aan de burgemeester om hier een besluit over te nemen en dat had de gemeente nog niet gedaan.