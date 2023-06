Thais vijftal ontkomt aan doodstraf voor hinderen koninklijke colonne

De vijf jongeren werden ervan beschuldigd de koninklijke colonne van de Thaise koningin te hebben belemmerd tijdens een protestmars voor democratie in 2020. Een misdrijf waarvoor ze de doodstraf hadden kunnen krijgen.

Demonstraties

Volgens de advocatengroep Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) zijn sinds juli 2020 bijna tweeduizend jongeren in Thailand vervolgd voor hun rol in vreedzame demonstraties of voor het uiten van kritiek op de monarchie via sociale media, waaronder zeker 250 majesteitsschenniszaken. In totaal 286 van hen zijn jonger dan achttien jaar.

Maar de vijf beklaagden over wie de rechtbank woensdag oordeelde, waren de enigen die werden beschuldigd van het overtreden van artikel 110 van het Wetboek van Strafrecht dat deels ’handelen om de vrijheid van de koningin, de troonopvolger en de regent te schaden’ verbiedt.

De minimale straf die hen boven het hoofd hing was zestien jaar gevangenisstraf. Als de rechtbank geoordeeld had dat ze het leven van de koningin in gevaar brachten, hadden ze ter dood veroordeeld kunnen worden.

„Dit was niet mijn bedoeling en ik probeerde dat ook niet te doen”, aldus Bunkueanun Paothong toen hij twee jaar geleden op 21-jarige leeftijd werd aangeklaagd. De anderen die terecht stonden waren Suranat Panprasert, een coördinator voor een jeugdgroep, activist Ekachai Hongkangwan en twee andere deelnemers aan de protesten. Alle vijf hebben de beschuldigingen ontkend.

Ceremonie

De zaak draait om een incident tijdens demonstraties tegen de regering in oktober 2020 toen het konvooi van koningin Suthida en haar zoon prins Dipangkorn Rasmijoti een groep demonstranten passeerde. De koningin was op weg naar een tempel voor een koninklijk gesponsorde ceremonie voor het uitreiken van gewaden aan boeddhistische monniken.

Videobeelden toonden de politie die demonstranten wegduwde van de auto waarin de koningin zat. Een dergelijke openlijke uitdaging van de monarchie is ongekend in Thailand, waar een draconische majesteitsschenniswet de koninklijke familie moet beschermen tegen elke vorm van kritiek.

„We hebben niets verkeerds gedaan. We hadden geen idee dat de koninklijke colonne via deze route zou komen”, zei Ekachai Hongkangwan.

De regering zei destijds dat de demonstranten de koninklijke stoet naderden en beledigende leuzen riepen over het koninklijk huis. Maar de betogers voor democratie zeggen niet te hebben geweten dat een koninklijke autocolonne zou passeren en dat ze die niet hebben geblokkeerd. Ze kwamen vreedzaam bijeen en zeggen dat de regering de rechten van het volk had geschonden.