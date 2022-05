Premium Het beste van De Telegraaf

’Als het nodig is, moet je geweld kunnen gebruiken’ Nederlandse militairen trainen na chaos in Kabul op spoedontruiming

Militairen rond het transporttoestel houden de omgeving nauwlettend in de gaten. Ⓒ De Telegraaf

Barth - Het was een heksenketel, het vliegveld in de Afghaanse hoofdstad Kabul. In augustus verliep de evacuatie van Afghaanse medewerkers aan de westerse missie daar in twee weken vol onzekerheid, chaos en paniek. Zo’n spoedontruiming kan door de Russische agressie zomaar opnieuw nodig zijn, ergens ter wereld. Nederlandse militairen oefenen daarom samen met de Duitsers hoe ze – soms tegenstribbelende – landgenoten kunnen redden uit een crisissituatie.