Fietsster ernstig gewond door ongeval, wit busje doorgereden

ROTTERDAM - Een vrouw op een fiets is dinsdagavond in Rotterdam ernstig gewond geraakt door een aanrijding met een wit busje. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. De bestuurder van het voertuig is direct na het ongeval doorgereden.