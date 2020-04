Paus schiet transseksuele hoertjes te hulp

„Tot mijn verbazing kwam een groepje transseksuelen naar mij toe om me te vragen of ik ze kon helpen. Ze hadden door het coronavirus geen klanten meer”, aldus pastoor Andrea Conocchia. De pastoor werd overmand door barmhartigheid. Hij besloot ze zowel economische als geestelijke hulp te geven. Zo gaf hij ze voedselpakketten van de rooms-katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas.

„Deze transseksuelen komen vooral uit Zuid-Amerika en ze hebben paus Franciscus erg lief. Ze zijn erg gelovig. Ik was getroffen door één van hen die knielend voor de Heilige Maagd Maria bad”, aldus pastoor Conocchia. Hij bleef ze iedere dag helpen. „Ze zijn vaak erg eenzaam en hun familie is ver weg. Eén van deze trans begon al op zijn veertiende te werken. En nu zijn we dertig jaar verder.”

Dankbaar

Maar natuurlijk waren de economische middelen van de pastoor om de transseksuele prostituees te helpen beperkt. Hij moet bovendien ook andere hulpbehoevenden uit Torvaianica helpen. Daarom richtte Don Conocchia zich tot de paus. De Argentijnse kerkvorst bedacht zich geen seconde en besloot via zijn aalmoezenier Konrad Krajewski de transseksuelen te helpen.

Deze waren de paus daar natuurlijk uiterst dankbaar voor. Ze spraken in een audio die ze aan de aalmoezenier meegaven voor de paus allemaal hun dankwoord uit in het Spaans, wat zowel hun moedertaal is als die van de paus. ,,Dat de Heilige Maagd Maria u moge beschermen” was een steunbetuiging.

Eerder hulp aan trans

Het is niet voor het eerst dat paus Franciscus zijn mededogen toont aan transseksuelen. Zo had hij op Witte Donderdag in 2015 tijdens een mis van het laatste avondmaal in de Rebibbia-gevangenis te Rome de voeten gewassen van een transseksuele gevangene. Datzelfde jaar heeft hij een transseksueel uit Spanje ontvangen. Toch is de paus geen voorstander van transseksualiteit. Hij vindt niet dat ieder zijn eigen geslacht mag kiezen. Hij wil hen transseksuelen niet in de steek laten, maar ontvangen en begeleiden.