‘Binnenhof in verwarring na vertrek PvdA’er Van Dijk’

Na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice volgden verhalen over Ajax, de PvdA en ook De Telegraaf. PvdA’er Gijs van Dijk heeft na meerdere meldingen zijn Tweede Kamerzetel ter beschikking gesteld en fractievoorzitter Lilianne Ploumen kondigde onafhankelijk onderzoek aan. De Winther analyseert de situatie op het Binnenhof en vertelt dat de PvdA eerder in verlegenheid is gebracht.

Dan corona. Verdere versoepelingen zijn op komst, zo vertelde coronaminister Ernst Kuipers bij Beau donderdag. Maar de isolatieperiode voor besmette Nederlanders had hij niet paraat. De Winther stelt dat Kuipers de coronaregels zelf wel moet kennen. En welke indruk maakt hij in vergelijking met voorganger Hugo de Jonge? En premier Mark Rutte zal dinsdag niet meer bij de persconferentie aanwezig zijn. Het past niet in zijn agenda, maar wat zit er nog meer achter?

