Senator Gillibrand geen presidentskandidaat

In de peilingen voor de Democratische voorverkiezing stond ze er al niet goed voor. Daarnaast wist ze zich ook niet te plaatsen voor een debat dat volgende maand wordt gehouden.

Gillibrand is sinds 2009 senator voor de staat New York. Daarvoor zat ze in het Huis van Afgevaardigden. „Vandaag beëindig ik mijn campagne voor het presidentschap”, liet ze woensdag via Twitter weten. Ze bedankte haar supporters en riep de andere Democratische kandidaten op om Donald Trump te verslaan bij de verkiezingen.

Door haar vertrek zijn van de Democratische Partij nog twintig mensen over die een gooi doen naar het presidentschap.