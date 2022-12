Premium Het beste van De Telegraaf

10 jaar na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen Voetbal nog steeds bol van geweld: ’Afspiegeling van wat er in de maatschappij gebeurt’

Door Eddy Veerman

Grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed nadat hij op zaterdag 2 december 2012 zwaar werd mishandeld op het voetbalveld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen – zaterdag tien jaar geleden – is nog altijd een zwarte bladzijde in het Nederlandse voetbal. De 41-jarige voetbalvader werd op 2 december 2012 na de wedstrijd van zijn Almeerse club Buitenboys (B3, waar zijn vijftienjarige zoon Mykel destijds in speelde) zwaar mishandeld door spelers en aanhangers van tegenstander Nieuw-Sloten B1. Hij werd geschopt en geslagen, en overleed een dag later aan de gevolgen daarvan. De KNVB vecht nog immer een verbeten strijd uit tegen geweld op de velden.