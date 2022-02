Excuses van stad Utrecht voor slavernij

Afgelopen zomer werd na twaalf maanden onderzoek een rapport gepresenteerd over het slavernijverleden van Utrecht.

Daaruit bleek dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam, er in Utrecht niet door koloniale instituties werd geprofiteerd van goedkope arbeidskrachten.

Toch benadrukte GL-wethouder Linda Voortman dat Utrecht formeel betrokken was bij de slavenhandel. Ook hadden individuele gezagsdragers belangen. Van het stadsbestuur had in de 17e eeuw 23 procent en in de achttiende eeuw 42 procent direct en indirect belangen in de slavernij. De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) verschafte werk aan zo’n 2800 Utrechters.

Leed

„Dit onderzoek maakt pijnlijk duidelijk dat achter de economische voorspoed in onze stad ook veel leed verborgen zit van mensen die soms letterlijk het leven lieten, maar wiens namen nooit in de geschiedenisboeken terechtkwamen”, zei burgemeester Sharon Dijksma bij de presentatie van het rapport. „Het is onze verantwoordelijkheid dat leed en die misstanden samen een plek te geven.”

Dat gebeurt woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, in een met rituelen en optredens opgeluisterde bijeenkomst in de Janskerk, die via een livestream is te volgen. De collegewoordvoering wilde voorafgaand aan de bijeenkomst geen vragen beantwoorden, over bijvoorbeeld het verschil tussen de collectieve verantwoordelijkheid van de stad en individueel verwijtbaar handelen.

Het onderzoek naar het Utrechtse slavernijverleden kwam er na een motie uit 2019 van Denk, ChristenUnie en GL, waarin ook over mogelijke excuses werd gerept. Tegen stemden VVD, CDA, PVV en Stadsbelang Utrecht. Een motie over financiële compensatie werd verworpen.

’Grove fout’

Stadsbelang Utrecht meent dat de burgemeester een ’grove fout’ maakt door namens de stad door het stof te gaan. ’Utrecht had geen enkele zetel in een compagnie, noch eigendom van enig bedrijf welke zich bezighield met de handel in slaven of het inzetten van slaven op plantages.’

Volgens fractievoorzitter Cees Bos laat Dijksma zich voor een karretje spannen. „Het lijkt er de afgelopen maanden meer en meer op dat ze liever de golven van de links-politieke wokeness berijdt, dan dat ze invulling geeft aan haar rol van burgemeester.”

GL was er na de presentatie van het rapport snel bij om excuses te vragen. ’Utrecht heeft een kwalijke rol gespeeld in het Nederlandse slavernijverleden’.