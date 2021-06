Griekse priester valt bisschoppen aan met zuur

Een politieagent bij het klooster. Ⓒ AP

ATHENE - De Griekse politie heeft een priester opgepakt die in Athene zeven bisschoppen van de Grieks-Orthodoxe Kerk met zuur had aangevallen. De Griekse aartsbisschop noemde het een daad van wraak en wanhoop, melden media in het land. De Griekse president veroordeelde de aanval.