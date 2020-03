Extra palliatieve afdelingen voor coronapatiënten in ziekenhuizen

Het doel hiervan is om stervende patiënten en hun familie beter en met meer rust te kunnen begeleiden, omdat daar op de ’normale’ Covid-19-afdelingen te weinig tijd voor is, meldt de Volkskrant. Volgens deskundigen maakt dit het stervensproces humaner. „Deze afdelingen zijn niet meer gericht op beter worden”, zegt geriater Judella Daal van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, „maar op comfort.”

De extra bedden - in ziekenhuisvleugels, ouderenzorginstellingen, hotels en congrescentra - zijn ook nodig omdat naar verwachting zo veel coronapatiënten zullen overlijden dat niet iedereen meer thuis zal kunnen sterven.