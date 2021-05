Dode door woningbrand in Rotterdam

Premium Binnenland

Buurt geschokt na fatale woningbrand: ’Er is daar eerder een ruit ingegooid’

Een heleboel politiewagens en -mensen in de straat plus vele meters politielint rond een kinderspeelplaatsje. Dat is het enige dat er te zien is rond de woning aan de Lutherhof in de Hilversumse wijk Kerkelanden waar vrijdagochtend vroeg brand uitbrak in een woning. Twee bewoners raakten zwaar gewon...