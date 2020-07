Boerenprotest Zwolle dwarsboomt bevoorrading 230 supermarkten Albert Heijn

Dit artikel wordt live bijgewerkt.

Door de blokkade van tientallen tractoren vrijdagmorgen in Zwolle kunnen vrachtwagens het terrein niet op en loopt het verkeer eromheen compleet vast. De boeren zeggen tegen de omroep bereid te zijn om de hele dag te blijven. „We hebben koffie, koek en broodjes mee. En wij hebben heel grote broodtrommels.”

Albert Heijn kan door de blokkade op dit moment 230 winkels niet bevoorraden. Gesprekken om tot opheffing van de blokkade te komen, leverden volgens Albert Heijn nog niets op.

Ook Duitse boeren is de golf van protesten in met name de noordelijke provincies niet ontgaan. „Zij zijn bang dat het in hun land dezelfde kant op gaat, al rommelt het daar natuurlijk ook al”, zegt woordvoerder Ronald van der Scheer. „Bovendien hebben wij hun ook gesteund, daarom steunen zij ons nu ook.”

Maandagavond waren er ook al boeren aanwezig omdat ze het niet eens zijn met de prijs die ze voor hun producten krijgen. Ook hekelen ze een plan van het kabinet rond veevoer.

Eerder deze week verzamelden er ook grote groepen boeren:

Den Haag: op alles voorbereid

De gemeente Den Haag zal naar bevind van zaken handelen als boeren vrijdag opnieuw naar Den Haag komen. We zijn altijd, overal op voorbereid, maar er is voor zover bekend geen demonstratie door boeren aangemeld, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. Her en der klinken er geluiden in het land van boeren die naar de hofstad trekken. De Gelderlander meldt dat een groep van zeker 140 boeren onderweg zijn vanuit de Achterhoek. Onderweg sluiten er naar verwachting ook anderen aan.

Wat de boeren precies van plan zijn in Den Haag is onduidelijk. Eerder deze week ging er in boerenappgroepen een adressenlijst rond van politici. De politie houdt de situatie scherp in de gaten. „We zijn alert en monitoren de verkeersbewegingen”, zegt een woordvoerder. Naar de precieze bestemming van de boeren en trekkers kan hij alleen maar gissen. „We weten het niet.” Zelf willen de deelnemende boeren daar nog niets over kwijt: „Dat moet nog even een verrassing blijven”, zegt Rutger van Lier van Farmers Defence Force.

De nieuwe Haagse burgemeester is vrijdagochtend „op Scheveningen voor een kennismakingsbezoek. We moeten eerst weten of de boeren daadwerkelijk naar Den Haag komen en een demonstratie moet altijd van te voren aangemeld worden.”

Donderdagavond werden er nog tientallen boeren op tractoren tegengehouden door de politie en weggestuurd uit Nijmegen. Ondertussen neem de kritiek op de opstandige boeren toe, ook omdat veel boeren weinig van de coronamaatregelen lijken aan te trekken. De situatie op de weg lijkt vooralsnog mee te vallen.

Omroep Brabant: goed gesprek gehad met boeren

Het bezoek dat de boeren donderdag aan Omroep Brabant brachten, mondde uit in een goed gesprek, vertelt hoofdredacteur Renzo Veenstra. „Er was totaal geen sprake van een bedreigende sfeer.”

Er kwamen zo’n veertig boeren met twintig tot dertig trekkers onder politiebegeleiding naar het pand. „Toen de politie vroeg of ze maar weer eens zouden vertrekken, deden ze dat ook gewoon”, zegt Veenstra.

De hoofdredacteur was zelf niet aanwezig, maar hield nauw contact met de collega die het gesprek met de boeren aanging. Daarin uitten zij kritiek op de manier waarop Omroep Brabant bericht over hen. Er is afgesproken om met één van de boeren contact te houden en het gesprek aan te gaan, vertelt Veenstra. „Mijn collega vond het eigenlijk zelfs best gezellig.”

