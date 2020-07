Einde boerenprotest bij AH Zwolle, vrachtwagens rijden weer uit

Dit artikel wordt live bijgewerkt. Volg ook de twitterfeed van verslaggever Daniel van Dam in Zwolle onderaan dit bericht.

Volgens de gemeente belemmeren de demonstranten een ’vitale maatschappelijke functie in de regio’ en is de verkeersveiligheid ter plaatse in het geding. Bij de actie van vrijdag waren voornamelijk ’individuele’ boeren uit Overijssel en Gelderland, aldus een woordvoerster van de boeren. Naar haar schatting waren er ongeveer honderd tractoren bij de actie betrokken. Volgens haar is „het punt nu gemaakt.” Dezelfde mensen demonstreerden vorige week zaterdag ook bij dit distributiecentrum. Enkele tientallen vrachtwagens van Albert Heijn staan te wachten het terrein op te kunnen om alsnog de winkels te kunnen gaan bevoorraden.

Door de blokkade van tientallen tractoren vrijdagmorgen in Zwolle kunnen vrachtwagens het terrein niet op en loopt het verkeer eromheen compleet vast. De boeren zeggen tegen RTV Oost bereid te zijn om de hele dag te blijven. „We hebben koffie, koek en broodjes mee. En wij hebben heel grote broodtrommels.”

Albert Heijn kan door de blokkade op dit moment 230 winkels niet bevoorraden. De supermarkt verwerpt de blokkade, omdat het concern zegt geen partij te zijn in de kwestie waarover nu wordt gedemonstreerd. „Wij begrijpen de zorgen van de Nederlandse boeren”, laat een woordvoerder weten. „Maar de acties bij onze distributiecentra vinden wij niet de juiste weg. Het gaat de boeren om de maatregel van minister Schouten over het veevoer. Het is dus belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen.”

Bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle is er een gesprek geweest tussen de boeren en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branchevereniging van alle supermarkten. Dit gesprek heeft er niet toegeleid dat de blokkade werd opgeheven. Een vrachtwagenchauffeur ter plaatse zegt al sinds vanmorgen 07.00 uur te hebben staan wachten.

Nederlandse en Duitse boeren bij een nieuwe blokkade van een distributiecentrum van de Albert Heijn in Zwolle. Ⓒ Facebook Onrecht TV

Verder benadrukt de supermarktketen dat „het belangrijk is dat iedereen in de keten een eerlijke boterham verdient.” Albert Heijn werkt naar eigen zeggen met een vaste en relatief kleine groep boeren in Nederland.

„FDF trapt niet in het plannetje van Schouten. De voermaatregel moet van tafel en ze moet in gesprek met de boeren”, zegt Tjitske de Groot van Farmers Defence Force. Daarmee leggen de activistische boeren de oproep van LTO Nederland, met 35.000 leden de grootste landbouworganisatie, naast zich neer om de acties te staken tot de doorberekeningen van de alternatieve voerplannen van de melkveehouders en LTO bekend zijn.

Ook Duitse boeren is de golf van protesten in met name de noordelijke provincies niet ontgaan. „Zij zijn bang dat het in hun land dezelfde kant op gaat, al rommelt het daar natuurlijk ook al”, zegt woordvoerder in Zwolle Ronald van der Scheer. „Bovendien hebben wij hun ook gesteund, daarom steunen zij ons nu ook.”

Maandagavond waren er ook al boeren aanwezig omdat ze het niet eens zijn met de prijs die ze voor hun producten krijgen. Ook hekelen ze een plan van het kabinet rond veevoer.

Boerenactiegroep Agractie pleit met klem voor een verhoging van de prijs voor zuivel. Ze roept op de zuivel over de gehele linie met 5 cent per liter te verhogen om boeren die onder grote druk staan, tegemoet te komen. De actiegroep schrijft dat in een brief aan de supermarktbranchevereniging CBL. De boeren geven de supermarkten zeven dagen de tijd om met een reactie te komen.

„Een hogere prijs geeft perspectief voor melkveehouders. Boeren dienen een reële prijs te krijgen voor hun product”, betogen de boeren. Als dat gebeurt, willen ze concrete afspraken maken over verduurzaming van melkveehouderij en andere onderdelen van de landbouw, zoals lagere CO2-emissies en biodiversiteit.

De melkveehouderij loopt tegen haar grenzen aan, zegt Agractie Nederland. De boeren zouden jarenlang tegen of onder kostprijs produceren. Agractie benadrukt dat ruim 80 procent van de zuivel die in Nederland geproduceerd wordt in Nederland en in de buurlanden blijft. Verder wijzen de briefschrijvers naar Aldi in Duitsland, waar de zuivelprijs met 5 cent verhoogd zou zijn. „Met elkaar kunnen we ons inzetten om dit naar het gehele Noordwest-Europese productiegebied te vertalen.”

Begrip burgemeesters

De elf burgemeesters van de regio IJsselland in Overijssel gaan in een brief aan de minister van Landbouw de zorgen van de boeren overbrengen. Dat is een van de resultaten van een gesprek tussen enkele burgemeesters en boeren, zegt een woordvoerder van de gemeente Zwolle.

„Wij begrijpen de zorgen en de situatie van de boeren”, zo staat in de nog te schrijven brief namens de burgemeesters, zei de woordvoerder. De toezegging de brief te sturen was niet de directe aanleiding om vrijdagmiddag de actie bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle op te schorten, zei boer Albert tijdens de actie.

Zondag duidelijkheid over verbod tractoren

De Groningse burgemeester Koen Schuiling neemt zondag namens de Veiligheidsregio Groningen een besluit over het al dan niet verlengen van het verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in de provincie Groningen.

Het ’tractorverbod’ in Groningen loopt maandagochtend om 07.00 uur af. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio wil Schuiling als voorzitter eerst overleggen met andere burgemeesters. Ook wil hij in z’n besluit de actuele situatie rondom de protesten laten meewegen.

Naar verwachting maakt Schuiling zondagmiddag bekend wat hij gaat doen. Ook in Friesland en Drenthe is tot maandagochtend een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen. Het is nog niet bekend of het verbod daar wordt verlengd.

Actiegroep Farmers Defence Force ving donderdag nog bot bij de rechtbank in Groningen. Zij wilden via een kort geding het verbod van tafel krijgen, omdat een veiligheidsregio niet bevoegd zou zijn om het verbod op te leggen. De rechter was het daar niet mee eens en oordeelde dat de veiligheidsregio zo’n verbod mag opleggen.

Den Haag: op alles voorbereid

De gemeente Den Haag zal naar bevind van zaken handelen als boeren vrijdag opnieuw naar Den Haag komen. We zijn altijd, overal op voorbereid, maar er is voor zover bekend geen demonstratie door boeren aangemeld, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. Her en der klinken er geluiden in het land van boeren die naar de hofstad trekken. De Gelderlander meldt dat een groep van zeker 140 boeren onderweg zijn vanuit de Achterhoek. Onderweg sluiten er naar verwachting ook anderen aan.

Wat de boeren precies van plan zijn in Den Haag is onduidelijk. Eerder deze week ging er in boerenappgroepen een adressenlijst rond van politici. De politie houdt de situatie scherp in de gaten. „We zijn alert en monitoren de verkeersbewegingen”, zegt een woordvoerder. Naar de precieze bestemming van de boeren en trekkers kan hij alleen maar gissen. „We weten het niet.” Zelf willen de deelnemende boeren daar nog niets over kwijt: „Dat moet nog even een verrassing blijven”, zegt Rutger van Lier van Farmers Defence Force.

Een groep boeren in Tilburg deed vrijdag aangifte tegen minister Schouten vanwege haar voorgenomen voederbeleid voor koeien. De boeren zien het eiwitarme dieet als dierenmishandeling. Ⓒ Toby de Kort Maricmedia

De nieuwe Haagse burgemeester is vrijdagochtend „op Scheveningen voor een kennismakingsbezoek. We moeten eerst weten of de boeren daadwerkelijk naar Den Haag komen en een demonstratie moet altijd van te voren aangemeld worden.”

Donderdagavond werden er nog tientallen boeren op tractoren tegengehouden door de politie en weggestuurd uit Nijmegen. Ondertussen neem de kritiek op de opstandige boeren toe, ook omdat veel boeren weinig van de coronamaatregelen lijken aan te trekken. De situatie op de weg lijkt vooralsnog mee te vallen.

Omroep Brabant: goed gesprek gehad met boeren

Het bezoek dat de boeren donderdag aan Omroep Brabant brachten, mondde uit in een goed gesprek, vertelt hoofdredacteur Renzo Veenstra. „Er was totaal geen sprake van een bedreigende sfeer.”

Er kwamen zo’n veertig boeren met twintig tot dertig trekkers onder politiebegeleiding naar het pand. „Toen de politie vroeg of ze maar weer eens zouden vertrekken, deden ze dat ook gewoon”, zegt Veenstra.

De hoofdredacteur was zelf niet aanwezig, maar hield nauw contact met de collega die het gesprek met de boeren aanging. Daarin uitten zij kritiek op de manier waarop Omroep Brabant bericht over hen. Er is afgesproken om met één van de boeren contact te houden en het gesprek aan te gaan, vertelt Veenstra. „Mijn collega vond het eigenlijk zelfs best gezellig.”

