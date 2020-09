Drie vermoedelijke handlangers coke-importeur vast

De hoofdverdachte, een 48-jarige Rotterdammer, werd op 23 juni aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een leidende en organiserende rol gespeeld bij de invoer van grote partijen cocaïne. Justitie brengt hem in verband met de import van een partij van 1015 kilo eind 2015 en 3776 kilo in mei 2016.

Het OM verdenkt hem daarnaast van het voorbereiden van de import van nog meer coke, in de periode maart - juni van dit jaar. Die verdenking komt voort uit het onderzoek naar EncroChat, de versleutelde-berichtenservice die enkele maanden geleden door politie en justitie is blootgelegd en ontmanteld. EncroChat was volop in gebruik bij criminelen. Justitie heeft door dat onderzoek een schat aan informatie binnengehaald en kon - door een tijd live mee te lezen - een reeks zware misdrijven in de kiem smoren.

De drie nieuwe verdachten zouden betrokken zijn bij de invoer van de partij van 3776 kilo. Het gaat om mannen van 44, 45 en 55 jaar oud. De arrestaties gingen gepaard met doorzoekingen, waarbij beslag is gelegd op drie woningen, diverse voertuigen, een vuurwapen met bijbehorende munitie, dure horloges, mobiele telefoons en administratie.

Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen, aldus het OM.