Weg bezaaid met zaad door gekantelde vrachtwagen

De chauffeur is bij het ongeluk gewond geraakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe hij er aan toe is en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

De hulpdiensten staan tot aan hun enkels in het lijnzaad. Ⓒ Caspar Huurdeman Fotografie

Een gedeelte van de weg richting Almere is afgesloten. Naar verwachting zal het vrij maken van de weg enkele uren in beslag nemen. Inmiddels is er weer één rijbaan open.