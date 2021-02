Vrouw die zich voordeed als rijke erfgename vrijgelaten vanwege goed gedrag

„Ik wil gewoon zeggen dat ik me heel erg schaam en spijt heb van wat ik heb gedaan”, zo liet Sorokin in oktober weten tijdens een hoorzitting over haar vervroegde vrijlating. „Ik snap nu dat veel mensen hebben geleden terwijl ik dacht dat ik niets fout deed.”

Sorokin noemde zichzelf Anna Delvey. Ze deed alsof ze 60 miljoen dollar had en leefde een chique leven in New York. Ze woonde in een duur hotel en at in de hipste restaurants. In plaats van een rijke Duitse erfgename was ze in werkelijkheid de blutte dochter van een Russische vrachtwagenchauffeur. In totaal lichtte ze banken en hotels voor zo’n 200.000 dollar op. Ze wist ook nog een lening van 100.000 dollar los te peuteren bij een bank. Het geld gebruikte ze om haar dure verblijf te betalen.

In 2018 liep ze tegen de lamp toen ze in Marokko een hotelrekening niet kon betalen. Volgens haar advocaat heeft ze zich laten verleiden door de „glitter and glamour” in New York, zo meldt de BBC.

Van haar verhaal wordt een Netflix-serie gemaakt. Sorokin heeft daarvoor 320.000 dollar gekregen, het grootste deel daarvan heeft ze gebruikt om haar schulden af te betalen.