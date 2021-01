Rellen en vernielingen in flink aantal steden: wie komen er op af?

Paauw noemt het recht op demonstreren een groot goed, „maar er komen nu groeperingen bij die komen om de confrontatie te zoeken. Dat maakt het op dit moment erg ingewikkeld.”

Volgens de gemeente, eerder op de dag, waren er ondanks de dringende oproep om vooral niet te komen en de waarschuwing dat de politie zou optreden naar schatting 1500 mensen aanwezig bij het protest gericht tegen de coronamaatregelen. Op sociale media ging de afgelopen week het bericht rond dat mensen van plan waren te gaan „koffiedrinken” in Eindhoven en Amsterdam.

Op het Museumplein in de hoofdstad hadden inderdaad veel mensen een kopje koffie bij zich. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) verklaarde het Museumplein vanaf 11.00 uur tot veiligheidsrisicogebied. Rond 15.00 uur werd een noodbevel afgekondigd, omdat de groep die naar het plein kwam steeds groter werd en de risico’s toenamen.

’Bepaalde types’

De ongeregeldheden staan maandag hoog op de agenda van het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bespreken dan met elkaar hoe het gaat met de handhaving van de avondklok.

De avondklok, die zaterdagavond voor het eerst is ingegaan, geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

Voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls Ⓒ ANP

Voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls hoopt maandag meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie er precies naar de verboden demonstraties gingen. „Er komen bepaalde types op af en er breken vervolgens ongeregeldheden uit. Het is zaak dat we dat goed analyseren”, zegt zijn woordvoerster. „Bij het analyseren van wat er mis ging dit weekend hoort ook dat we kijken of er extra, aanvullende maatregelen nodig zijn en of bijvoorbeeld het noodbevel in Tilburg en Almelo heeft gewerkt.”

De woordvoerster wilde zondagavond niet al te veel vooruitlopen op het veiligheidsberaad. Het was zaterdag en zondag volgens haar eerst en vooral aan de burgemeesters om beslissingen te nemen op het gebied van handhaving van de openbare orde in hun gemeente. „De 25 burgemeesters hebben de informatie hierover al zeker met elkaar gedeeld.”

Namens het kabinet schuift minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus maandag aan bij het overleg. Grapperhaus en Bruls geven na afloop een toelichting op de besproken onderwerpen.