Het wordt weer 30 graden: gaan er weerrecords sneuvelen?

Volgens Weerplaza is het zondagmiddag al heel aangenaam: overwegend zonnig en bij een tot matig aantrekkende zuidwestenwind wordt het maximaal 20 tot 25 graden.

Maandag wordt het mogelijk tropisch in het zuiden van het land, waar de 30 graden kan worden aangetikt.

Dinsdag schieten de temperaturen opnieuw flink de hoogte in. We bereiken uiteindelijk zeer hoge waarden voor de tijd van het jaar. Zelfs dagrecords zijn niet uitgesloten. Het wordt 27 graden in het noorden van Friesland tot 32 graden in delen van Brabant en Limburg. Er staat de gehele dag weinig wind en het is zonnig.

Ook woensdag schijnt de zon uitbundig, al is er vooral later op de dag ook wel wat bewolking aanwezig. Wederom loopt de temperatuur op. In het oosten en zuidoosten zijn temperaturen van 30 graden mogelijk, in de kustgebieden is het net iets minder warm dan dinsdag omdat er een westelijke wind opsteekt.

Een noordoostenwind zorgt vanaf donderdag voor wat lagere temperaturen, maar het blijft zonnig tot en met zondag. Het wordt dan iedere dag ongeveer tussen de 20 en 24 graden.