Vader familiedrama Assendelft naar Pieter Baan Centrum

Dat werd maandag bekend tijdens een eerste zitting in het strafproces. De 49-jarige Martijn den B. was daar zelf niet bij aanwezig. Zijn vrouw en hun twee andere zoons van 16 en 19 jaar oud wel. Zij raakten tijdens de felle brand gewond. Het Openbaar Ministerie vervolgt Martijn den B. voor moord op zijn zoon en drie keer een poging tot moord op zijn andere gezinsleden.

De brand in de woning aan de Zomerzon in Assendelft brak uit om half 7 ’s morgens op 2 november vorig jaar. Martijn den B. goot benzine uit in het huis en stak dat aan. Voor de 14-jarige Vigo was de vluchtweg afgesneden. De andere gezinsleden wisten ternauwernood te ontkomen.

Martijn den B. wordt ook vervolgd voor het verduisteren van 5 ton van zijn werkgever. Hij was op advies van zijn advocaat Mark Jan Bouwman niet aanwezig bij de zitting, maar zal er wel zijn tijdens de inhoudelijke behandeling. Daar is nog geen datum voor bepaald. Er is eerst nog een tweede inleidende zitting op 10 mei. In juni wordt het rapport van het Pieter Baan Centrum verwacht. Volgens Bouwman heeft Martijn den B. meegewerkt aan de verhoren van de politie, „voor zover hij zich dingen kan herinneren” en zal hij ook meewerken aan het onderzoek naar zijn geestvermogens.