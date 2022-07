RIVM: piek van zomergolf coronavirus mogelijk in zicht

Het instituut registreerde in de afgelopen zeven dagen 39.283 positieve tests. Dat is 15 procent meer dan de week ervoor. Voor de vijfde week op rij neemt het aantal nieuwe gevallen toe. „Het aantal besmettingen stijgt dus nog steeds, maar de stijging is de afgelopen twee weken minder hard gegaan. Dit kan erop wijzen dat we de piek van de zomergolf naderen.”, aldus het RIVM.

Het instituut heeft een site waar mensen kunnen doorgeven of ze coronaklachten hebben. Op die Infectieradar stabiliseert het aantal meldingen. In Amsterdam en Rotterdam stabiliseert het aantal virusdeeltjes in het rioolwater.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen 6664 besmettingen aan het licht. Dat is het hoogste aantal sinds 8 april, bijna drie maanden geleden. In Amsterdam kwamen er 387 nieuwe gevallen bij, in Den Haag 193, in Utrecht 168 en in Rotterdam 122.

Het RIVM registreert alleen positieve uitslagen van coronatests die in de teststraten van de GGD’en zijn uitgevoerd. Positieve zelftests zijn niet meegerekend. In werkelijkheid kunnen dus meer mensen in de afgelopen week hebben ontdekt dat ze het coronavirus hebben opgelopen.

De druk op de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. Vorige week waren de klachten van 462 mensen zo erg dat ze moesten worden opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds de eerste helft van april, bijna drie maanden geleden. Het RIVM kreeg 30 meldingen van sterfgevallen door corona, twee keer zo veel als vorige week.

De GGD’en voerden vorige week 48.114 testen uit, het hoogste aantal sinds begin april. Bij 71 procent bleek de geteste daadwerkelijk het virus onder de leden te hebben. Dat is het hoogste percentage ooit.

