Tyfoon trekt over Zuid-Korea en richt ravage aan

Zes van de vermisten wilden in de zuidoostelijke stad Pohang hun auto weghalen uit een overstroomde parkeergarage onder een flatgebouw. Reddingswerkers proberen het water weg te pompen en hen te vinden. In eerste instantie was sprake van nog een vermiste, maar één persoon kon worden gered. Twee bejaarde vrouwen hebben tyfoon Hinnamnor niet overleefd.

De tyfoon trok in 2,5 uur over het zuiden van Zuid-Korea. Tal van straten staan blank en op het zuidelijke eiland Jeju zijn gebouwen en andere infrastructuur beschadigd geraakt.

Een kleine 3000 mensen moesten hun huis verlaten door aardverschuivingen en overstromingen. Ruim 66.000 huishoudens zitten zonder stroom.

’Blijf waakzaam’

De tyfoon had ook gevolgen voor de scheepvaart en het treinverkeer. Ruim 250 vluchten op twaalf luchthavens in het land werden geannuleerd. Veel wegen werden afgesloten, waaronder een snelweg in de hoofdstad Seoul. President Yoon Suk-yeol riep zijn landgenoten op „waakzaam te blijven totdat de tyfoon volledig voorbij is.”

Het Koreaanse schiereiland wordt elke zomer en herfst getroffen door zware stormen. Hinnamnor was de elfde dit jaar. Ook in Noord-Korea was een waarschuwing afgegeven. Staatsmedia meldden dat leider Kim Jong-un zondag en maandag een ontmoeting met functionarissen in de hoofdstad Pyongyang voorzat om de veiligheidsmaatregelen te herzien.