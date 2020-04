Verhagen (CDA) heeft spijt van samenwerking met PVV

CDA en VVD gingen in 2010 in een minderheidscoalitie samenwerken, met de PVV als gedoogpartner. Die constructie zorgde voor een splijting binnen de gelederen van de christen-democraten. Met de kennis van nu, heeft Verhagen er spijt van. Dat zegt de toenmalige fractievoorzitter van het CDA in gesprek met Christendemocratische Verkenningen, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van het CDA.

„Als ik had geweten dat een gedoogcoalitie in de praktijk zou worden uitgelegd als een samenwerking in een gewone coalitie, was ik er niet aan begonnen”, zegt Verhagen nu. De gedoogconstructie had zijn voorkeur niet en de PVV noemt hij een partij waar alles in hem zich tegen verzet. Dat de samenwerking er toch kwam, was volgens Verhagen omdat het de enige overgebleven optie was nadat de PvdA afhaakte voor een kabinet met VVD, GroenLinks en D66.

"Als ik had geweten dat een gedoogcoalitie zou worden uitgelegd als een gewone coalitie, was ik er niet aan begonnen"

Het CDA worstelt momenteel ook met de vraag of het wel moet samenwerken met FvD. In Noord-Brabant stevenen de partijen daar op lokaal niveau op af, maar het litteken van de samenwerking met PVV laat zich bij de christen-democraten nog altijd voelen. Verhagen gaat er niet op in. Hij vraagt zich af of CDA als partij ’met zo weinig zetels in de peilingen’ daar nu over moet praten.

Verhagen verwijt de partij op dit moment dat er een ’totaalvisie’ ontbreekt. Hij hekelt ook Kamerleden die op Twitter hun ongenoegen over kabinetsbeslissingen delen, terwijl ze zelf in de coalitie zitten: „Kom met oplossingen in plaats van met tweets!”