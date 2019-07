Van Nieuwenhuizen meldt zich als opvolger Rutte

Toen het kabinet-Rutte eind 2017 begon, kreeg VVD-leider Rutte kritiek van partijcoryfee Neelie Kroes en andere vrouwen in zijn partij, omdat het VVD-smaldeel niet evenwichtig was samengesteld: vijf mannen en slechts één vrouw.

Het blad trok enkele weken op met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om haar activiteiten te volgen, onder meer tijdens een werkbezoek met koning Willem-Alexander.

De nationale politiek werd lange tijd vrijwel volledig gedomineerd door mannen, maar daarin kwam de afgelopen decennia verandering. Behalve in de absolute top. Nog nooit was er een vrouwelijke premier en de minister van Financiën is tot op heden ook altijd een man geweest.