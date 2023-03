’Het viel wel op dat hij een vreemd uniform aan had’ Leroy S. was een ’nepverpleger’ tijdens pandemie: verdacht van zware mishandeling

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch Ⓒ ANP / HH

Den Bosch - In de rechtbank van Den Bosch staat maandag Leroy S. terecht die zich aan het begin van de coronacrisis zou hebben voorgedaan als verpleger in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij werd ingehuurd omdat het vanwege de pandemie ontzettend druk was in het ziekenhuis. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling omdat hij ongekwalificeerd injecties en medicijnen toediende.