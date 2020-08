’Waarom draait iemand ’s nachts onze melktank open?’

Dat stellen boer Jeen de Jong en zijn vriendin Janneke Postma op sociale media en tegen regionale media. ’Tot ons grote verdriet en frustratie’, schrijft Janneke, bleek ’s ochtends maar liefst drieduizend liter weggestroomd. De hele tank was leeg. Met een literprijs van 34 cent per liter komt dat volgens de boeren zelf op een verlies van zo’n duizend euro uit.

Wie de dader kan zijn, is totaal onbekend. „Er was gisteravond wel een soort alternatief feest in het dorp, maar wij wonen een stukje terug en het ligt niet voor de hand dat er iemand helemaal naar ons loopt. Dierenactivisten lijkt me ook niet erg waarschijnlijk. Een grappenmaker? We weten het gewoon niet”, zegt Postma tegen het Dagblad van het Noorden, „maar het geeft een onveilig gevoel.”

De twee hebben aangifte gedaan bij de politie. „Die is vanmorgen ook meteen langs geweest. Maar of dat veel oplevert betwijfel ik. De agenten hebben ook geen forensisch onderzoek gedaan. Wat kunnen ze er verder aan doen?” Volgens Postma kan het niet om een menselijke fout of nalatigheid gaan. Haar vriend heeft ’s avonds nog een laatste check gedaan en toen was niets geks te zien.

