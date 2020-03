Gigantisch nieuw dodental Italië

In de Noord-Italiaanse regio Lombardije alleen al stierven vrijdag 380 mensen door het virus. De golf van vele honderden doden per dag blijft maar doorgaan in Italië. Sinds donderdag is er geen land ter wereld waar zoveel mensen door het coronavirus om het leven zijn gekomen. Nu is het totaal aantal doden over het hele land 4032.

In Lombardije zijn tot nu toe 2549 mensen aan het coronavirus gestorven. Behalve de provincie van de stad Bergamo wordt ook Brescia steeds vaker getroffen. De grote vraag is in hoeverre het coronavirus ook in de dichtbevolkte stad Milaan zal toeslaan. Het aantal besmettingen stijgt er dagelijks sterk.

Piek dreigt

Eerder hoopte men dat de piek aan doden deze dagen zouden komen, maar men vreest nu dat deze pas in april komt. Niemand durft te voorspellen wanneer de Italianen weer gewoon de straat op kunnen. De Italiaanse autoriteiten blijven de mensen oproepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Er komen steeds meer controles. De eerste militairen lopen al over de straten in Milaan en ook in Rome gaat de politie alle automobilisten controleren of ze wel een goede reden hebben om te reizen. In Veneto zijn de supermarkten voortaan op zondag dicht.

Het enige positieve is het aantal genezingen. Er zijn vrijdag 689 mensen genezen. Hierdoor zijn in totaal 5129 Italianen aan het coronavirus genezen.