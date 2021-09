Man rijdt met lachgasballon in mond over A7 bij Drachten en wordt aangehouden

De man kwam bij de politie in beeld nadat hij door een medeweggebruiker werd gezien met een lachgasballon in zijn mond, ook zou zijn rijgedrag gevaarlijk zijn. Na zijn staandehouding en een speekseltest bleek dat de man mogelijk onder invloed was van cocaïne, methamfetamine, amfetamine en THC. De politie is nog in afwachting van het bloedonderzoek.

Tijdens zijn aanhouding vielen de twee zogenaamd nieuwe iPhone 12 Max Pro op die in de auto lagen. Ze zaten nog in de verpakking, maar bij bestudering van de verpakking viel op dat beide telefoons hetzelfde IMEI-nummer hadden. Dat is onmogelijk, omdat alle telefoons een uniek nummer hebben. De man verklaarde dat hij de telefoons net via Marktplaats had gekocht.

De telefoons zijn in beslag genomen en er loopt nog een onderzoek naar de man naar aanleiding van de telefoons.