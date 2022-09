Dit waren de speciale wensen van de Queen voor haar begrafenis

Haar enige dochter, die zou de hoofdrol krijgen bij haar kist, wenste ze. Prinses Anne als dichtste, belangrijkste begeleider, in de dagen tussen haar overlijden en de staatsbegrafenis. En zo geschiedde. Op wens van haar mama nam de prinses voorbije dagen trouw het voortouw en week ze geen stap van de kist. Een kist die ruim dertig jaar geleden al klaarstond, bovendien.

Koning Charles III en prinses Anne. Ⓒ ANP / HH

“De lijkwagen is ook tekenend voor haar”, vertelt royalty-experte Joëlle Vanden Houden. “Helemaal in glas, het deed mij een beetje denken aan een Assepoester-koets. Met licht in voorzien, zodat je de kist nog altijd kon zien liggen als de wagen door de donkere straten reed. Typisch voor haar. Ze was maar 1.60 meter lang, maar altijd zo kleurrijk gekleed. In een mensenmassa zag je meteen: dát is de Queen. Nu nog steeds. Ze wou zichtbaar blijven, tot het einde.”

“Inhoudelijk zal de dienst heel traditioneel zijn”, zegt Engeland-kenner Harry De Paepe. “Ze hechtte veel belang aan de kerk. Dus verwacht ik traditionele hymnes, die vandaag misschien zelfs voor veel Britten als nostalgie zullen aanvoelen, maar voor haar belangrijk zijn.” Vanden Houden beaamt. “Ze kende heel veel hymnes, die ze volledig kon meezingen. Ze gaat zeker haar eigen stempel erop gedrukt hebben.”

De Queen stond erop dat enkele ‘special guests’ een zitje kregen bij de ceremonie: een paardentrainer die voor veel van haar volbloeden zorgde, een kleedster, een sergeant die twee collega’s redde in Irak. Haar persoonlijke doedelzakspeler – die elke ochtend een kwartiertje onder haar raam stond en haar wakker blies – zal een pakkende klaagzang brengen tijdens de dienst in de kapel van Windsor. Eentje die letterlijk uitsterft, al wegwandelend, terwijl haar kist naar beneden wordt gelaten in de Royal Vault. En daarna weer naar boven wordt gehaald. Waarom? Om samen met haar prins Philip een definitieve rustplaats te krijgen bij haar vader, moeder en zus in de King George VI Memorial Chapel.