Bonje tussen ministerie en energiemaatschappijen over prijsplafond

Eerder is afgesproken dat ’alles op alles’ wordt gezet om per 1 januari voor alle consumenten een prijsplafond in te stellen, zodat zij tot een bepaald energieverbruik nooit meer hoeven te betalen dan afgesproken is. Het verschil legt de overheid bij. Die regeling moet per 1 januari ingaan.

In de Tweede Kamer leven echter zorgen dat overwinsten bij de energiebedrijven zullen ontstaan. Daarom nam een ruime meerderheid van de Kamer een VVD-motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen om te voorkomen dat er giga-winsten ontstaan. Zo moet er -het liefst per bedrijf- een winsttoets worden uitgevoerd. Ook moeten eventueel teveel ontvangen bedragen teruggevorderd kunnen worden. Hoe die toets eruit komt te zien, is echter onderdeel van een felle strijd. Eerder zeiden energiebonzen in de Kamer juist dat zij wel wilden meewerken met zo’n toets achteraf.

„Maar meerdere energiebedrijven hebben afgelopen weken achter de schermen aangegeven dat zij niet willen dat het ministerie zich met de commerciële bedrijfsvoering bemoeit”, zegt een goed ingevoerde ministeriebron. Een tweede bron herkent dat en voorziet dat op het ’hoogste niveau nu geschaakt zal moeten worden’. Parlementariërs ontvangen die de ’zorgelijke signalen’ ook. Kamerlid en energiedeskundige Henri Bontenbal (CDA) zegt „te begrijpen dat energiebedrijven het niet prettig vinden om met het ministerie te praten over een toets of zij niet teveel winst maken. Tegelijkertijd lijkt het me ook voor hen verstandig om wel in gesprek te blijven, want de regeling zal voor hen niet gunstiger uitpakken als ze het gesprek niet blijven voeren”, roept hij op.

Ongekend

VVD-Kamerlid Silvio Erkens is niet te spreken over de gang van zaken. „We zitten middenin een energiecrisis. Dan mag je verwachten dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, ook de energieleveranciers”, aldus de liberaal. „Het is ongekend dat de energieleveranciers zich zo opstellen en proberen het onderste uit de kan te halen middenin deze crisis. Als het niet goedschiks gaat lukken om het prijsplafond in te voeren dan maar kwaadschiks - dan moet de regering het maar met afdwingen met steun van de Kamer. De energieleveranciers zijn immers niet de baas in dit land.”

Ook buiten de coalitie leven die zorgen. GL-Kamerlid Suzanne Kröger noemt het -nu de winter in aantocht is- ’cruciaal’ dat het prijsplafond snel ingesteld wordt. „De Kamer heeft zich in grote meerderheid uitgesproken voor het voorkomen van overwinsten van de energiebedrijven. Jetten moet nu doorpakken. En als de energiebedrijven dwars blijven liggen desnoods met de al bestaande Prijzenwet.”

Energiebedrijven willen niet inhoudelijk reageren op vragen over het interne verzet en verwijzen naar koepelorganisatie Energie Nederland. Een woordvoerder van dat orgaan wil alleen kwijt dat ’er nog steeds constructief wordt samengewerkt met diverse departementen om de puntjes op de i te zetten’. Een zegsman van minister Rob Jetten (Economische Zaken en Klimaat) kan inhoudelijk niet op de onderhandelingen ingaan. Hij meldt: „We blijven met elkaar in gesprek. Alles is erop gericht om het prijsplafond 1 januari in te laten gaan.”