WHO wil nog niet van een pandemie spreken

Dat doet de WHO na een bezoek van wetenschappers aan China, waarbij ter plekke onderzoekis gedaan naar de uitbraak daar. Volgens WHO-bobo Michael Ryan is de WHO onder de indruk van de transparantie van China, de medewerking, de uitwisseling van gegevens en de wijze waarop de Chinezen de uitbraak aanpakken.

Het kan dus zo zijn dat de WHO donderdag, na advies van ’the Committee’, besluit dat er sprake is van een pandemie. Ryan benadrukte in een persconferentie dat de meeste van de 6000 besmettingen in China zijn gevonden. Ongeveer één procent – 68 gevallen – is opgedoken in vijftien andere landen. „Dat is te danken aan het optreden van China. We geloven dat de ketens van de virustransmissie nog steeds kunnen worden onderbroken.”

Mocht donderdag, of in een later stadium worden geconcludeerd dat er sprake is van een pandemie, dan zijn er landen die niet goed zijn voorbereid zijn op besmette patiënten. „De hele wereld moet alert zijn op het feit dat er landen zijn die een zwak protectiesysteem hebben. Die landen moeten we helpen”, aldus Ryan. „Dan gaat het vooral om hygiëne en isolatie bij ernstige symptomen zoals koorts, ernstige ademhalingsproblemen en hoesten.”