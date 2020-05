Verlopen rijbewijs blijft langer geldig

De huidige regeling loopt op 1 juni af. Door de nieuwe regels kunnen mensen vanaf de dag dat hun rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden blijven doorrijden met een verlopen roze kaart. Automobilisten blijven verzekerd en krijgen geen boete bij controles. De maatregel geldt in alle lidstaten van de Europese Unie. Nederlanders kunnen dus ook in het buitenland op autovakantie als de geldigheid van het rijbewijs in de zomer verloopt.

Rijbewijzen die drie of één jaar geldig zijn vielen niet onder de coulanceregeling. De Europese Commissie schaart deze groep nu wel onder de regeling. Nederland legt zich daarbij neer. Van Nieuwenhuizen roept mensen met zo’n rijbewijs op om zelf goed na te denken of het verstandig is om de weg op te gaan voordat hun medische keuring en beoordeling van rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De coulanceregeling is er vanwege praktische problemen bij het verlengen van het rijbewijs tijdens de coronacrisis. Voor toekomstige automobilisten is er eveneens een regeling. De minister verlengt de geldigheid van examens die vervallen in de periode van 1 juni tot 1 oktober ruimschoots tot 1 april 2021.