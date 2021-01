Nacht nog donkerder door avondklok

De maatregel van het kabinet onder leiding van minister-president Mark Rutte gaat de geschiedenisboeken in als uitzonderlijk. In Nederland gebeurde dit voor het laatst in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het ongemak bij de invoering was groot in Den Haag.

Afgelopen najaar kwam het kabinet voor het eerst met het plan op de proppen, een meerderheid van de Tweede Kamer verzette zich. Deze week ging de Kamer alsnog overstag met als compromis een halfuurtje uitstel: van 20.30 uur naar 21 uur.

Rutte heeft vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie opnieuw de hoop uitgesproken dat de avondklok na 9 februari ’zo snel mogelijk in de prullenbak verdwijnt’.

Mensen mogen hun aangelijnde hond wel uitlaten, en mantelzorgers en mensen die naar hun werk moeten, mogen – met verklaringen op zak – wel de straat op.

De premier stelt dat er gecontroleerd zal worden, maar dat er niet op elke hoek van de straat een agent zal staan. De boete voor het overtreden van de avondklok bedraagt 95 euro.